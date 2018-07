Alza de tasas quita ventaja competitiva a EU: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó mediante su cuenta de Twitter la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed) al afirmar que el alza de las tasas de interés despoja a la nación de su “gran ventaja competitiva” y volvió a lamentar la fortaleza del dólar.

En varias publicaciones de Twitter, el presidente Trump acusó además a la Unión Europea y a China de manipular sus divisas y tasas, en un panorama económico que calificó como desnivelado.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day – taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018