Alza de COVID-19 en EEUU preocupa al director de salud pública

El director de salud pública de Estados Unidos dijo el domingo, 18 de julio de 2021, que está preocupado por lo que se avecina, ya que los casos de COVID-19 están aumentando en todos los estados, millones de personas siguen sin vacunarse y una variante altamente contagiosa del coronavirus se propaga rápidamente.

Luego de señalar que casi todas las muertes por COVID-19 están ocurriendo actualmente entre las decenas de millones de personas que no se han vacunado, a pesar de la amplia disponibilidad de vacunas, el doctor Vivek Murthy pintó un panorama inquietante sobre lo que podría deparar el futuro.

“Estoy preocupado por lo que vendrá porque estamos viendo un aumento de casos entre las personas no vacunadas en particular. Y aunque, si estás vacunado, estás muy bien protegido contra la hospitalización y la muerte, desafortunadamente eso no es así si no estás vacunado”, dijo Murthy al programa “State of the Union” de la cadena CNN.