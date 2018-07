Álvaro Obregón investiga derrumbe de plaza Artz Pedregal

El fiscal desconcentrado de Investigación en la delegación Álvaro Obregón advirtió que no está descartada ninguna línea de investigación sobre el derrumbe de una parte del Centro Comercial Artz Pedregal, el pasado jueves, ni por posibles fallas de infraestructura, ni por negligencia.

No, no, no, ninguna situación está descartada, estamos en un plano de revisarlo objetivamente y poder determinar la responsabilidad en el evento. Esencialmente los cálculos, la revisión de planos, de información, de mecánica de suelo, se está revisando toda la información desde que se inició la construcción de la plaza hasta el evento, entonces no estamos descartando ninguna medida”, detalló José Antonio Escobar Plata, Fiscal de Investigación en Álvaro Obregón.