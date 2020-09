Existe un alto riesgo que se relaje el confinamiento por fiestas patrias: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, durante la noche del lunes 14 de septiembre, que existe una alta posibilidad de que se relaje el confinamiento durante los festejos del 15 y 16 de septiembre.

Lo anterior lo compartió durante su intervención en la conferencia de salud, la cual no se llevará a cabo este martes y miércoles.

“Ahora que vienen las fiestas patrias, los días 15 y 16 de septiembre, existe un alto riesgo de que se relaje el confinamiento, no solamente en términos de que las personas, deseablemente, deben estar en sus casas, a menos que tengan algo apremiante que resolver, sino que el contacto físico entre personas pudiera ser no cuidado, que se pierda la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados, el que gente con síntomas no salga a la calle”, señaló.