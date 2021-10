Alrededor del 70% de la población podría ser intolerante a la lactosa

Se estima que aproximadamente el 70% de la población, a nivel mundial, sufre de intolerancia a la lactosa, indicó Perla León, nutrióloga del IPN.

Fue en su etapa universitaria cuando Rosy comenzó con problemas digestivos que primero pensó que eran por estrés y mal pasadas escolares, pero después supo que eran por intolerancia a la lactosa.

“A veces cuando te pasa eso optas por ya no tomarla o por lo menos más frecuente, y la verdad es que a mí me gustaba mucho porque te la comes con cereal, te la comes en licuados”, aseguró Rosy Moreno.