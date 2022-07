Alrededor de 191 células han sido desarticuladas en CDMX: Sheinbaum

Cerca de 191 células delictivas y 118 generadores de violencia han sido desarticulados en la Ciudad de México.

Estas cifras fueron destacadas por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante su participación en el 4º. Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social.

“Nuestros objetivos o los objetivos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, no es directamente, en el caso de delincuencia que tenga que ver con narcotráfico, narcomenudeo y bandas delictivas de mayor nivel; lo que hacemos no es perseguir el narcomenudeo sino a los generadores de violencia, eso cambia por completo la orientación, a veces se quiere que el Gobierno de México resuelva todos los problemas y nosotros estamos convencidos que solamente la coordinación con el Gobierno de México y la definición de una estrategia característica de cada una de las entidades de la República con estos ejes, nos puede ayudar y, evidentemente, ahí pues la vinculación de la policía con la ciudadanía es uno de los ejes fundamentales”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa posterior, dijo que la incautación de más de una tonelada y media de cocaína en la Ciudad de México representa un éxito importante.

“Representa que esa droga no llega a las manos, no llega a los jóvenes de la Ciudad de México o si se distribuía a otras entidades de México, no solamente es lo que significa en términos del golpe a la delincuencia, a su situación financiera, sino lo que representa en términos de que ya no llega a los consumidores finales que, finalmente, son muchísimos jóvenes. Entonces, yo creo que en ese sentido tiene un doble éxito, es decir, la incautación, el golpe al grupo delictivo y por otro lado que no llegue a las manos de los jóvenes”, explicó Sheinbaum.