Alrededor de 100 mujeres protestan por desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua

En Ciudad Juárez, Chihuahua, alrededor de cien mujeres realizaron una manifestación pacífica y vigilia para exigir a las autoridades que busquen a las mujeres desaparecidas en esta ciudad y para sumarse a la protesta nacional por el caso de Debanhi Escobar ocurrido en Nuevo León.

Las feministas se reunieron en el parque del monumento a Benito Juárez en el centro histórico de Ciudad Juárez, donde realizaron algunas denuncias de mujeres de desaparecidas.

“Mi nombre es Esmeralda Castillo, desaparecida desde el 2009, salí a la escuela, mi padre me dijo, no seas floja hija, ve a estudiar, no vestía provocativa, no salía de fiesta y eso tampoco es una excusa, que paso, nadie supo, nadie vio, nadie sabe, mi padre me ha buscado hasta el cansancio y todavía no me encuentran”, declaró una manifestante.

“Nuestro objetivo principal ahora es visibilizar, el incremento terrible, que se está dando últimamente sobre todo en los últimos meses, en desapariciones de mujeres, en feminicidios, o sea, sabemos que esto es de todos los días, o sea lo sabemos, son once mujeres diarias”, dijo Violeta, de Mujeres en Rebelión.