Alpinista sube al cráter del Volcán Popocatépetl y domo de lava lo sorprende

El alpinista Héctor Panganiba realizó un ascenso al cráter del Popocatépetl, pero al ver un domo de lava, se alejó por instinto de supervivencia.

Te recomendamos: Alpinistas colocan listón morado de 40 metros en el Iztaccíhuatl

Hace una semana, un alpinista mexicano burló los límites de seguridad del Volcán Popocatépetl y llegó hasta su cráter. Todo lo documentó.

El alpinista Héctor Panganiba realizó un ascenso al cráter del Popocatépetl el pasado 16 de julio, pero compartió los videos días después.

Desde hace 25 años, las autoridades federales restringieron el acceso al volcán en un radio de 12 kilómetros. Para Héctor, esta es la tercera ocasión en que sube al cráter.

La Coordinación Nacional de Protección Civil ha registrado al menos seis ascensos en el último año y medio. En 1996 un grupo de cinco alpinistas subió al cráter. Grabaron imágenes minutos antes de una explosión en la que todos fallecieron.

“Estos no son actos heroicos, no son actos extremos, no son hazañas, son únicamente demostraciones de irresponsabilidad e inconsciencia que ponen en riesgo su vida”, señaló David León Romero, coordinador Nacional de Protección Civil.