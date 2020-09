Alonso Ancira de Altos Hornos demanda a AMLO por difamación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que Alonso Ancira de Altos Hornos lo demandó por difamación, ya que fue mencionado en la información que se dio a conocer del caso Odebrecht.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente de México dijo que el señor de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, presentó una demanda, “por la misma situación está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizante a un sobre precio calculado en más de 200 millones de dólares”.

“Y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta, entonces no es un pleito yo no me peleó con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y como presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.