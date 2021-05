Candidata de MC, asesinada en Moroleón, denunció intimidaciones, pero no solicitó protección

En Moroleón, Guanajuato, velan el cuerpo de la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán, asesinada este martes durante un acto de campaña. Al inicio de su campaña denunció públicamente que la estaban tratando de intimidar.

“Vamos muy bien. Tan bien, que ya comenzó la guerra sucia en mi contra, ya empezaron a atacarme con difamaciones. Hoy me enteré que tengo una denuncia anónima por lavado de dinero. No me intimidan, el único miedo que puedo sentir es el de cualquier ciudadano de ser víctima de la delincuencia que vivimos en nuestro estado y nuestro municipio”, dijo.