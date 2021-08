Alma Estrella teme por su vida ante las constantes amenazas de expareja

En una situación similar, la de las constantes amenazas y agresiones, incluso físicas, está Alma Estrella. Dice temer por su vida por el constante hostigamiento de su expareja.

Te recomendamos: Caen presuntos asesinos de una mujer mientras circulaba en Viaducto Miguel Alemán

“Ya no paró de golpearme, me tiró al piso, me dio de patadas. Así estuvo mucho rato. Tengo cicatrices que igual me quedaron. Esta es reciente”, dijo Alma.

Alma Estrella ha denunciado en dos ocasiones a su expareja César “n” después de ser maltratada por él durante varios años.

“Él siempre me pegaba, me trataba mal, también trataba mal a mi mamá”, enfatizó Donovan, hijo de Alma Estrella.

Recuerda que César ejerció violencia de todo tipo sobre ella. Inicialmente, psicológica y económica, pues incluso, le quitaba su dinero.

“Si no le daba el dinero, él también se enojaba que porque me decía que seguramente ya estaba manteniendo a otra persona, se enojaba si yo compraba ropa o algo que no fuera indispensable”, enfatizó la víctima.

La joven de 21 años de edad tomó la decisión de huir con su hijo. El 16 de noviembre de 2020 levantó una primera denuncia por violencia familiar en el Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, que pidió a la policía municipal designarle elementos las 24 horas afuera de su casa. El ordenamiento nunca se cumplió. Alma Estrella cuenta que siguieron las agresiones, incluso, dice, César intentó atropellarla.

“Eso fue ya intento de homicidio, me aventó el carro encima, lo hizo con toda la saña de que yo quedara ahí”, refirió.

El 16 de agosto de este año interpuso una segunda denuncia por lesiones, pero asegura que en ninguna de las dos ocasiones le han dado la atención debida.

“Yo trataba de explicarle a la señorita que me atendió, pero yo le contaba una parte y ella me decía no, cállate, permíteme a que termine de hacer esto. En lo que ella estaba haciendo su papeleo, me dijo que “pasas con el médico legista y pasas a firmar una hoja y fue todo”, agregó Estrella.

Hasta ahora no se ha impuesto ninguna medida cautelar y aunque alma estrella se ha cambiado de domicilio en varias ocasiones, el acoso de su expareja no cesa.

“Él me dijo que era capaz hasta de matarme con tal de que yo ya no estuviera con nadie más. Tengo a cargo a mis hermanos, a mi hijo. No los puedo dejar solos y menos ahorita. Todo porque él está esperando hacerme daño”, concluyó Alma.

Con información de Paola Betancourt y Armando Navarro

KAH