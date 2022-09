‘Alito’ Moreno ya no recibe ni el saludo de los dirigentes del PAN y PRD

Se vieron por última vez el domingo pasado en una reunión privada para tratar de salvar la alianza “Va por México” los tres dirigentes aliados: Alejandro Moreno del PRI, Marko Cortes del PAN y Jesús Zambrano del PRD.

Hoy, el líder priista ya no recibió ni el saludo de sus exaliados políticos.

Se encontraron en la toma de posesión del nuevo gobernador de Durango.

Después de declararlo traidor, desconocerlo como interlocutor en sus últimas entrevistas, Zambrano y Cortés pidieron a los organizadores de ese evento que no los sentaran juntos.

Marcaron distancia, además, luego del evento.

“No lo saludamos, yo lo evadí literalmente para no encontrarnos, fue una de las peticiones que hicimos, por cierto luego me enteré que Marko también por su parte lo había hecho. Yo en lo personal dije voy, pero no me siente al lado de Alito, no quiero aparecer allí con él, no es un berrinche, es un asunto de una altísima responsabilidad, no estamos dispuestos que se pisoteen así los compromisos que hicimos, traicionó lo que había firmado, tuvo que ser en todo caso un interés, según yo, personal, algo vergonzoso de veras”, dijo Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD.