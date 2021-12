Alistan lavado de calle en inmediaciones del mercado San Juan para evitar derrapes de motociclistas

En estos días circularon videos de cómo derrapan motociclistas que pasan por una calle frente a un mercado, en los límites de Iztacalco, Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl.

“Bajar por esta avenida es muy peligroso. Está mojado de no sé si sea grasa- Los residuos de la carne, nada más avientan el agua hacia acá. Vas frenando y se te patina la moto, me he dado un resbalón dos que tres veces”, compartió Armando, motociclista.

Sobre el pavimento de la Calle 7, frente al mercado de San Juan de venta de carne, en los límites de las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y el municipio de Neza, se forma una capa de grasa que al tener contacto con agua se vuelve resbalosa para automovilistas, transeúntes y motociclistas. Tan solo el pasado lunes se registraron cinco derrapones de motos. Quienes trabajan y circulan por ese lugar cotidianamente ya saben del riesgo.

“Bajar con cuidado porque sí es peligroso”, dijo Bernabé, un motociclista que ya ha resbalado dos veces.

“Se resbalan, se pegan en la cabeza, aquí adelante murió una persona, que trajeran agua, una pipa y nos dieran chance lavar. Aquí trabajamos la carne, hay grasa, hay lodo. Por eso hay tanto accidente”, señaló Daniel Vázquez, comerciante.

Desde junio de 2019, el gobierno de la Ciudad de México indicó que los comerciantes están obligados a separar y almacenar grasas de origen vegetal y animal. Autoridades de Iztacalco, alcaldía donde ocurrieron los incidentes del pasado lunes, señalaron que ya está en marcha un proyecto para limpiar el asfalto y reordenar tanto a los comerciantes como las vialidades de la zona.

“Es un problema añejo, en el trasiego de la carne hay un acumulamiento de grasa sobre la cinta asfáltica; la grasa es jabonosa, sebosa, si no se limpia una capa sobre capa aquello es como si fuera una pista de hielo. Vamos a darle una lavada con pipas”, dijo Benjamin Pedro García, director general de Gobierno y Protección Civil de Iztacalco.

