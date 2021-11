Alistan las flores de nochebuena para fiestas decembrinas

Alistan las flores de nochebuena para adornar los hogares mexicanos durante las festividades de fin de año.

Ubicada en la alcaldía Xochimilco, la zona chinampera de San Luis Tlaxialtemalco se ha vuelto un referente a nivel nacional, aquí se ofrecen más de 30 especies de nochebuenas: desde la tradicional color roja, marmoleada, naranja, o la amarilla.

“Cada año sacamos alrededor de 17 mil a 20 mil nosotros nada más, los demás compañeros no sabría decirte, siempre innovamos en colores, siempre tratamos de sacar alrededor de 10 a 15 colores porque a la gente le gusta ver novedades / y a mí me entusiasma ver la casa muy arreglada con las nochebuenas, me da más alegría todavía”, dijo Leticia Galicia Ramos, productora de nochebuenas.