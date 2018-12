Alistan cierre de albergue en deportivo de Tijuana

El albergue Benito Juárez de esta ciudad de Tijuana comenzó a ser desocupado. Este viernes más de mil 500 migrantes fueron trasladados a su nueva sede ubicada en la colonia Mariano Matamoros, en el predio El Barretal.

Desde muy temprano, los centroamericanos fueron llevados en autobús al nuevo albergue, que se encuentra a 20 kilómetros de distancia de las garitas de San Ysidro y El Chaparral.

“Aquí lo que le dimos prioridad desde el día de ayer que empezaron a llegar los migrantes fue una zona de familias, familias y niños que ahorita tenemos un poco más de 200 familias en un lugar que le llamamos salón de fiestas, cómodamente instalados, con sus regaderas y sanitarios, asimismo le dimos otra atención a los jóvenes en la parte superior, hay 250 jóvenes y en la parte inferior a matrimonios y niños”, apuntó Manuel Figueroa, director de Desarrollo Social de Tijuana.

No obstante que el albergue Benito Juárez será cerrado en los próximos días, migrantes centroamericanos se niegan a abandonarlo.

“Hemos vivido peor en Honduras, ¿me entiende? Yo he visto rodar las maletas encima del agua y yo he salido con el agua aquí, no me extraña, aquí estoy en la gloria y mire que estoy, sin chaqueta ando, no, aquí se vive la vida feliz, aquí hay vida, eso de que haiga basura entre todo nos ponemos a recoger todo eso y queda limpio, eso no importa, pero lo que yo le aseguro es que en Honduras se vive peor que aquí”, defendió el migrante Luis Arriaga.

Hasta este 30 de noviembre, el albergue “El Barretal” ha recibido a cerca de 2 mil 200 migrantes, de un total de seis mil que serán reubicados.

El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que ha recibido más de mil solicitudes de residencia en México por parte los integrantes de la caravana migrante, de las cuales sólo se han entregado cerca de 200.

Para Eduardo Ávila, migrante centroamericano, “este sueño de cruzar al otro lado yo creo que se acabó, no le veo futuro para nada; Estados Unidos no va ceder”.

Este viernes se cumplieron 24 horas de la huelga de hambre que mantienen 15 activistas de la caravana migrante frente a la garita “El Chaparral”, para pedir que se agilicen los trámites de residencia en México y la solicitud de asilo en los Estados Unidos.

(Con información de Bogdán Castillo)

