Pondrán barra de alimentos para senadores cuando la sesión se prolongue

La falta de alimentos en el pleno del Senado de la República cuando se alargan sus sesiones ya no se repetirá.

Luego de que, en la sesión de este martes, el pleno lució semivacío en algunos momentos porque los legisladores salieron a comer cuando se alargaron los trabajos, la Junta de Coordinación Política, que agrupa a los coordinadores parlamentarios, acordó que su labor se prolongará en el pleno lo necesario, pero habrá servicio de alimentos.

Así lo informó el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, al salir de la reunión privada que sostuvo este miércoles la Junta de Coordinación Política.

“Habrá alimentación cuando así se requiera, es un acuerdo de la junta que se turnará a la mesa directiva y perdón, las senadoras y los senadores también tienen derecho que en el proceso, si se alarga, puedan tener un alimento para poder seguir en sesión porque si no también va a pasar lo que vieron la última sesión, se vacío el pleno porque salieron a tomar un alimento. No tenemos ninguna oposición a tener una hora fija de salida, sí de entrada. No se va a limitar el tiempo de nuestro trabajo, al contrario, queremos darle salida a todo lo que tenemos”, señaló Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI.

En este contexto, el senador Osorio Chong pidió no convertir la austeridad en actos de populismo.

“Si les hablo con mucha seriedad, el senador Añorve por ejemplo, hoy sale en una foto porque estaba comiendo jícama en un vaso de cartón, su servidor salió en una foto porque el senador que está atrás de su servidor nos dio un vasito con mango de cartón y entonces ya son excesos, ¿de verdad eso es lo que quieren del Senado de la Republica?, yo creo que los mexicanos no quieren eso, quieren austeridad pero no quieren acciones populistas, creo que se está llegando a un extremo por algunos, que lamento”, opinó Miguel Ángel Osorio Chong.

En un comunicado posterior, la Junta de Coordinación Política confirmó que cuando las sesiones se prolonguen por más de cuatro horas se pondrá a disposición una barra de alimentos para las senadoras y los senadores.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó, en conferencia por separado, que los viajes internacionales de los senadores también se reducirán. Por ejemplo, de octubre a diciembre hay invitaciones para 22 eventos.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó: “De las 22 sólo 7 son consideradas prioritarias, o sea casi el 70% se va a proponer eliminar para ir erradicando el turismo parlamentario”.

No sólo se reducirá el número de viajes sino también el número de senadores que podrán viajar en representación de esta Cámara.

A esos siete viajes en lugar de ir 67 senadores, como era antes, ahora solo irán 25.

Con información de Claudia Flores.

