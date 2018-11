Alimento no alcanza para migrantes en albergue habilitado en Tijuana

Los migrantes hondureños tienen hambre y el alimento no alcanza en el Deportivo Benito Juárez, habilitado como albergue en Tijuana, Baja California.

La verdad tenemos hambre, no se ajusta la comida, no da abasto porque demasiada gente, a veces me ha tocado hacer fila de 90 personas y cuando llego me dicen ‘ya no hay’”, dijo Javier Salinas, migrante hondureño.

“Son dos alimentos los que se dan: a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana perdón, y a las 5 de la tarde ¿no hay 3 alimentos básicos? No… ¿no alcanza?… no, no alcanza, estamos muy racionados en el tema de la comida y no alcanzamos a darles 3 alimentos diarios”, mencionó Mario Osuna, secretario de Desarrollo Social Tijuana.

Por eso es que los migrantes salen a la calle y aceptan la comida que la gente les acerca.

Alejandra Maldonado, migrante hondureña: “A veces la cena tiene un horario y los niños pues comen”.

Una sola rebanada de pizza la dividen para 4 o 5 personas, Y algunos no alcanzan ni eso.

Al interior del albergue, según las autoridades, permanecen alrededor de 2 mil 400 personas, pero son miles las que aún pueden llegar.

Por eso estamos muy preocupados nosotros aquí en la ciudad, porque hemos requerido el apoyo del Gobierno Federal para poder implementar otras acciones. No hemos recibido recursos”, señaló Mario Osuna, secretario de Desarrollo Social Tijuana.

Los migrantes permanecieron este sábado en el albergue y calles aledañas, no quisieron acercarse a la reja fronteriza, en Playas de Tijuana, por temor a ser atacados nuevamente por vecinos.

“Nos estaban apedreando y todo eso, no nos quisimos arriesgar a ir”, indicó Jenny Garza, migrante hondureña.

“Que se regresen a su tierra, hacen puros desmadres aquí en Tijuana y no queremos gente así aquí”, dijo Sergio, habitante de Tijuana.

“Que se vayan, ellos por 500 pesos van a matar a todas las personas que les digan, tienen hambre”, dijo Bardomiano Hernández, comerciante de Tijuana.

Pero no todos piensan igual, hay quienes se acercan a ellos para darles dinero, comida o ropa.

“Estoy en contra de la discriminación y de todo lo que están hablando de esta gente, la gente les escupía y les gritaba ‘mugrosos, piojosos’”, dijo una habitante de Tijuana.

Algunos mexicanos, que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, aconsejan a los hondureños que si deciden cruzar de esa forma, tengan cuidado con la ruta.

Por ejemplo, Alfonso lo hizo 20 veces por la playa y nadando.

Esperábamos a veces que se bajara la marea y más para adelante está donde divide México el canal de las aguas sucias, parece como pantano. Hay que tener cuidado ahí también. Hay que saber cruzarlo porque si no ahí se pueden hundir, yo les deseo un chingo de suerte”, dijo Alfonso Valdivia, ciudadano mexicano.

Mientras tanto, la Patrulla Fronteriza se mantiene custodiando la zona limítrofe mexicoestadunidense.

Con información de Sarahí Méndez

JLR