Algunas escuelas de Chiapas tienen clases presenciales a pesar de semáforo amarillo

Chiapas retrocedió en el semáforo epidemiológico al pesar del color verde al amarillo y aunque hay aumento de contagios de COVID-19, en algunas comunidades indígenas hay clases presenciales y semipresenciales.

En Comitán, los alumnos de la Telesecundaria Tierra y Libertad reciben clases cada 8 días por acuerdo de la comunidad.

“Estamos trabajando con un modelo híbrido, no precisamente semipresencial, en esta escuela contamos con 5 grupos y los cuales vienen uno cada día de la semana”, indicó Cinthya Ochoa, directora de Telesecundaria Tierra y Libertad de Comitán, Chiapas.

En la comunidad tzeltal de Shilol´ha, en el municipio de San Juan Cancuc, la escuela primaria “José María Morelos y Pavón” también tienen clases presenciales, pero una vez cada 15 días.

En estas comunidades, no hay servicio de internet y es poca la señal de telefonía celular, por ello las clases a distancia no existen y los padres aseguran que sus hijos están olvidando lo que aprendieron hace diez meses, cuando inició la pandemia, por eso piden que sus hijos acudan a la escuela, a pesar del riego de contagio.

“La verdad de lo que sabían poco a poco se van olvidando, la verdad, casi no han aprendido nada. En la casa casi no aprenden porque no es lo mismo que estar en la escuela”, refirió Amalia Gómez Pérez, madre de familia San Juan Cancuc, Chiapas.