Alfonso Romo pide a empresarios alejarse de enfrentamiento con AMLO por política energética

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, pidió a los empresarios e industriales alejarse del enfrentamiento con el gobierno por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador pues el reto es trabajar juntos.

“El presidente de la República tiene una política energética clara: fortalecer a Pemex y CFE, no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer la soberanía energética, ustedes tienen muy claro cómo fortalecer esa política con inversiones complementarias y necesarias, los objetivos coinciden, pero algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien, esto no lo podemos permitir, lo que está en juego es mucho: el bienestar de muchos y un gran futuro. Ante esto no es aconsejable abrir más frentes de batalla, con el virus y la parálisis económica tenemos más que suficiente”, dijo Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia.