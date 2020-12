Alfonso Romo deja la coordinación de la Oficina de la Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, la tarde del miércoles 2 de diciembre de 2020, que el empresario Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia.

Te recomendamos: México no renovará contrato de gas a petroquímica de filial de Odebrecht, anuncia AMLO

El mandatario compartió la noticia por medio de su cuenta de Twitter, en donde destacó el trabajo de Alfonso Romo durante estos dos años.

En su hilo, López Obrador aseguró que seguirá contando con la ayuda y colaboración de Alfonso Romo a pesar de que ya no siga siendo su coordinador.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”, continuó en su publicación.