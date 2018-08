Perdón no significa liberar jurídicamente a los delincuentes: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo, postulado para secretario de Seguridad Pública, durante uno de los foros por la Pacificación del País y Reconciliación Nacional, en Cuernavaca, Morelos, aseguró que el perdón no significa liberar jurídicamente a los delincuentes, sin embargo, es indispensable para lograr la pacificación y reconciliación.

Perdón que lo decida la mesa, nosotros creemos que el perdón es imprescindible como sociedad para liberarnos de rencores, de resabios. Es muy difícil pedirle esto a las víctimas, pero la verdad es que no ha habido proceso de pacificación y reconciliación en ningún país sin el perdón. Porque el perdón simple y sencillamente nos alivia como sociedad. El perdón es personal, individual y no necesariamente tiene una consecuencia jurídica. Cuando hablamos de perdón parecería que vamos a sacar de la cárcel a todos, y no”, detalló Alfonso Durazo, postulado a secretario de Seguridad Pública.

En entrevista, previo a las mesas de diálogo que en esta ocasión tuvieron como tema la consulta sobre políticas de droga, Durazo dijo que a través las propuestas se tomarán decisiones para establecer políticas en temas como el perdón y el consumo de drogas.

Tienen ellos en sus manos la propuesta de qué hacer con el tema de las drogas y tienen en sus manos sugerir de manera consensuada qué hacer con el tema, de tal manera que el próximo gobierno lo recoja, porque finalmente cualquier posición respecto este tema es de Congreso. No, nosotros no proponemos absolutamente nada en las mesas, porque no queremos desviar el posicionamiento de quienes están ahí. Si me preguntan fuera de la mesa yo le voy a dar mi opinión con mucho gusto. Fuera de la mesa, yo soy un liberal y creo en la libertad y creo que debemos dejarle a cada una de las personas la libertad de consumir o no, estoy a favor de una liberalización de la droga para el consumo lúdico y el consumo médico. Esto no lo voy a decir allá. Gracias a todos”, afirmó Alfonso Durazo, postulado a secretario de Seguridad Pública.