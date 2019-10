Alfonso Durazo, secretario de Seguridad del Gobierno federal, compareció ante la Cámara de Diputados, donde entregó el informe pormenorizado sobre los hechos en Culiacán, Sinaloa, y solicitó la inscripción del documento en el Diario de los Debates.

Te recomendamos: Sedena: Coronel Juan José Verde, responsable del operativo para detener a Ovidio Guzmán

Durante su comparecencia, dijo que nunca como ahora el actual Gobierno había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad, pero tampoco antes se había actuado con tal prudencia para proteger a la ciudadanía.

Señaló que se evita el uso de la violencia y el derramamiento de sangre, por todos los medios posibles, y se privilegia el uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza.

Además, mencionó como un imperativo ético de la cuarta transformación el otorgamiento de oportunidades para evitar que los ciudadanos cometan delitos, porque los actos violentos han probado su inutilidad.

En el caso de Culiacán, lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente, se resolvió privilegiando la paz pública”.

Alfonso Durazo entrega informe de Culiacán a diputados, destaca acciones con prudencia (YouTube)

Durazo Montaño destacó la transparencia en materia de seguridad pública del actual Gobierno y afirmó que diariamente se publican las cifras de delitos, porque no tienen nada que ocultar. También dijo que no defienden intereses oscuros y no los mueve la componenda.

Reconoció que, en el debate nacional, hay dos visiones encontradas: quienes quieres combatir al crimen a toda costa y caiga quien caiga, y quienes ya no quieren ver sangre derramada.

Ante las críticas por no usar la fuerza pública ante ciertas manifestaciones sociales, dijo que los bots han jugado un rol muy relevante en la difusión de estas críticas y aunque, dijo, es importante no ignorar estos puntos de vista, deben defender la estrategia que aplica ahora el Gobierno federal.

El secretario de Seguridad declaró que no pueden desestimar los intereses conservadores que están detrás de los llamados para usar la fuerza pública a la menor provocación.

Decimos a quienes proponen el uso indiscriminado de la fuerza pública, que son muy altos los riesgos de la represión como método de acción del Estado”.

A pesar de los debates y las visiones encontradas, dijo, no se debe olvidar que los maleantes son los que atacan a los civiles y el Estado debe enfrentarlos mediante firmeza y transparencia.

Reiteró que, en materia de seguridad, no hay que sobredimensionar las circunstancias y un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad.

#SeguridadSinPretextos

Tras el mensaje de Alfonso Durazo, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Arturo Espadas Galván tomó el micrófono y detrás de él varios diputados tomaron la tribuna y expusieron una manta y pancartas con el hashtag #SeguridadSinPretextos.

Espadas Galván dijo que no les pueden pedir a las víctimas que perdonen y pidió considerar miles de muertes por el consumo de drogas. Acusó que la respuesta de este Gobierno fue dejar libre a uno de los responsables del tráfico de esas sustancias.

No queremos improvisados en materia de seguridad (…) en México tenemos muchos muertos (…) 30 mil 518 muertos a causa de la violencia”.

Diputados toman la tribuna tras la comparecencia de Alfonso Durazo (FOROtv)

Con información de Noticieros Televisa

MLV