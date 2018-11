Alexa Moreno, única gimnasta mexicana que logró una presea durante mundial

Alexa Moreno es la única gimnasta mexicana junto con Daniel Corral en lograr hacerse de una presea en un mundial.

Alexa Moreno Medina nació en Mexicali, es arquitecta de profesión, pero gimnasta de corazón y así se colocó como la primera mexicana en ganar una medalla en un Mundial de Gimnasia.

El pasado 2 de noviembre, Alexa hizo de sus gráciles movimientos su mejor presentación para el mundo.

La gimnasta mexicana deslumbró en el salto de potro en el Mundial de Gimnasia 2018 y así obtuvo la tercera mejor marca de la competencia acaparada por la estadounidense Simone Biles. Y así medalla de Bronce para Alexa; la primera en este rubro para México.

Durante una entrevista, Alexa Moreno dijo que las personas que realizan gimnasia son increíbles y aseguró que la mayoría son reconocidas mundialmente.

Twitter/@AlexaMorenoMx

Alexa Moreno, una mujer que se sobrepuso a los moldes de las gimnastas y evadió con su talento los supuestos cánones de cómo debe lucir una gimnasta.

Durante 2016 en los Juegos Olímpicos de Río, Alexa fue objeto de burlas y críticas por su físico. Fue su primera olimpiada y terminó en el puesto 31 de 61 en el All-Around, dos años después, Alexa dio una lección.

En realidad, nunca me afectó tanto, o sea, realmente pues yo creo que el primer día que, pues a nadie le gusta que le digan cosas, no; pues no estaba padre, pero pues ya, o sea pues con esa gente nomas ya no les tomé importancia”, argumentó Alexa Moreno.