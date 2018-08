Alertan por sobredosis masiva en ciudad de Estados Unidos

Autoridades de salud alertaron por una sobredosis masiva al consumir un cannabis sintético en la pequeña ciudad de New Haven, en Connecticut, Estados Unidos.

Con unas horas de diferencia, se presentaron unos 50 casos de personas intoxicadas, detallaron las autoridades.

Here’s the moment the overdose press conference was interrupted by word of another OD. .@WTNH #CTnews pic.twitter.com/96fAACKCz6

— Mario Boone, Jou. (@MarioBooneTV) 15 de agosto de 2018