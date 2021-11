Alertan riesgos en alcaldía Álvaro Obregón por construcciones sobre minas

El 60 por ciento de las casas, departamentos y negocios en la alcaldía Álvaro Obregón está construido sobre minas, más de 455 mil habitantes de un total de 759 mil no sabe que sus inmuebles están asentados sobre algo hueco, reconoció Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón.

Para conocer el nivel de riesgo en que se encuentran las colonias asentadas en minas, la alcaldía Álvaro Obregón requiere al menos 26 millones de pesos para realizar diferentes estudios; hasta el momento la demarcación desconoce cuántos inmuebles están en riesgo.

Alberto Hernández tiene más de 45 años viviendo en la alcaldía Álvaro Obregón, en los últimos años su casa se ha comenzado a hundir, a raíz de las lluvias que se han registrado, su inmueble ha presentado algunas grietas.

“Yo estaba arreglando aquí este problema del andador, le he metido piedras para que ya no se diga cayendo porque ya el andador todo ya se partió, le he echado concreto y se vuelve a partir, yo quiero hacerle un muro así, un muro de contención”, indicó Alberto Hernández, afectado.

Margarita tiene más de 30 años viviendo en la demarcación, desde que llegó a este lugar las autoridades le advirtieron que no podía construir una casa por arriba de los dos niveles y le especificaron algunas condiciones para su edificación, entre las que se encontraba tener poco peso.

A lo largo de los años, su casa y la de su hija han presentado hundimiento, grietas en el suelo y cuarteaduras en las paredes, en la época de lluvias está problemática suele acrecentarse.

“Mi casita medía un poquito más arriba, ahorita se está achicando porque, porque se está hundiendo así, no estamos en tepetate, son rellenos. Entonces, nosotros necesitamos, vean el piso cómo está y hay casas inclusive la de mi hija que se está cuarteando, ha venido Protección Civil, no hay presupuesto, no hay a dónde llevarla, no nos dan permiso, en realidad estamos aquí por necesidad, no por gusto, no tenemos un año, ni dos, tenemos ya años aquí”, dijo Margarita Rodríguez, afectada.