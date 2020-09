Alertan por subastas de documentos históricos de México en el extranjero

Hay alerta entre historiadores y académicos sobre la cada vez mas frecuente subasta de documentos históricos de México en casas del extranjero y que podrían estar siendo sustraídos ilegalmente de sitios como el Archivo General de la Nación.

Un documento de 1521 sería subastado el próximo 24 de septiembre en Nueva York.

Sin embargo, la galería Swann la retiró de su catálogo después de que una historiadora lo reconociera como parte del Fondo Hospital de Jesús del Archivo General de la Nación.

“Quién saca los documentos, quién se los roba, en el Archivo General de la Nación, es prácticamente imposible que un usuario sustraiga documentos”, expuso Alfredo Ávila, profesor de Historia de la UNAM.

Investigadores de la UNAM señalan que han podido identificar al menos nueve manuscritos vendidos en casas de subasta y que pudieron ser sustraídos ilegalmente del archivo, como el firmado por Hernán Cortés, por el que se pagaron 37 mil 500 dólares tras una subasta de Galerías Swann en 2017. En la imagen aparece un documento similar fotografiado dentro del Archivo General de la Nación.

“Esa es una tentación enorme para un montón de gente que trabaja en los archivos que puede sacar un documento buscando obtener una cantidad nada despreciable”, indicó Alfredo Ávila, profesor de Historia de la UNAM.

El filólogo Michel Oudijk sostiene que desde 2008 más de 3 mil documentos coloniales de México han sido vendidos por la casa de subastas Morton. La semana pasada, la firma fue denunciada por el Archivo General de la Nación por poner a subasta documentos históricos, como una carta firmada por José María Morelos y Pavón, vendida en 80 mil pesos u otra carta firmada por Miguel hidalgo, cuya subasta se suspendió.

“Yo creo que debe ser alguien de adentro, cómo es posible que salgan documentos de allá, pues es una pregunta que tienen que responder las autoridades del archivo//es algo que es imperdonable”, apuntó Michel Oudijk, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

“La ley General de Archivos dice que las casas de subastas tienen que verificar que el propietario del documento que se va a vender haya dado aviso al Archivo General de la Nación de la venta del documento si no lo verificó y si no se dio aviso la venta es nula”, apunto Alfredo Ávila, profesor de Historia de la UNAM.

La subastadora Morton sostiene que no tienen manera de corroborar la autenticidad de los documentos.

“México no tiene estos inventarios, no hay un registro a nivel nacional, ni a nivel internacional, entonces si hubiera este registro nosotros inmediatamente al momento que nos llegan estas piezas pues podemos revisar y decir, oye esto no se puede vender porque está robado”, comentó Luis López, presidente de Morton Casa de Subastas.

“La Fiscalía General de la República ya está realizando diversas gestiones para efecto de que nosotros como Archivo General de la Nación podemos allegarnos de esos documentos para emitir el dictamen diplomático y el dictamen de autenticidad. El vendedor, el comprador y el intermediario podrían ser responsables penalmente por este acto”, dijo Marco Palafox, director de Asuntos Jurídicos del Archivo General de la Nación.

