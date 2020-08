Alertan por robo de despensas en estacionamientos y plazas comerciales de CDMX

En estacionamientos e inmediaciones de plazas comerciales y supermercados de la Ciudad de México se ha presentado el robo de compras del súper; el problema va en ascenso.

Los robos de despensas y autopartes en estacionamientos e inmediaciones de plazas comerciales y supermercados es un problema que los capitalinos están enfrentando.

Actualmente, según reportes de las autoridades policíacas los delincuentes, tiene preferencia por el robo de las computadoras de los vehículos.

“Me subo al vehículo porque me dice qué pasa, veo las puertas abiertas y la cajuela.Trato de prender mi carro y me dice seguramente fue la computadora y es efectivamente cuando vamos a la parte delantera ya no traía la computadora, cuando llega otro policía y le dice ya checaron la computadora de adentro y pues también se la llevaron. Fueron 35, como 50 mil pesos ya con lo que me robaron más lo que le he invertido a mi carro para arreglarlo”, señaló Claudia, víctima de robo afuera de una plaza comercial.

El robo ocurrió casi al mediodía del sábado 25 de julio en la calle de Parroquia casi con avenida Universidad, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Según la página de Datos Abiertos de la Ciudad de México desde el año 2016 hasta la fecha, en ese tramo de la calle de Parroquia a un costado de la plaza comercial y un supermercado, se han iniciado 253 denuncias por diversos delitos, desde diferentes tipos de robos, fraudes, abusos, lesiones y hasta falsificación de documentos.

“Nosotros que estamos aquí hay gente que llega, saca las cosas y se las llevan, despensas, se las llevan . Le mandan hablar a las patrullas y llegan y se llevan a la gente, pero sí ha tocado ver asaltos aquí a la gente. Roban de todo, roban despensa, roban artículos de cocina”, comentó Armando Díaz, vecino de un centro comercial.

“Robos de autos, a transeúnte ¿desde hace cuánto está situación? Ya tiene años”, destacó Inés, vecina de un centro comercial.

Muchos robos se cometen en los propios estacionamientos.

“En los estacionamientos de las plazas comerciales ahí sí, me han abierto dos ocasiones, se robaron computadoras, y los espejos, en dos ocasiones diferentes; 10 minutos en lo que subí por un encargo y regresé ya habían abierto; y a mi esposo en Santa Fe igual bajó a entregar unos papeles. No tardó en el estacionamiento y cuando bajó ya no cerraba la puerta que habían abierto y le robaron dos computadoras”, comentó Karina, usuaria de plaza comercial.

Las autoridades señalan que en ocasiones los ladrones aprovechan los descuidos de los ciudadanos.

“Que no dejen objetos a la vista, que se cercioren que efectivamente esté bien cerrado su vehículo, pero sobre todo, que ingresen a los estacionamientos de las plazas comercial. Aprovechan el descuido de las personas para cometer su ilícito. Hemos detectado el robo de autopartes en 10 segundos, hemos detectado el robo de vehículo estacionado en 45 segundos”, apuntó César Barrientos, coordinador de Seguridad Ciudadana en Benito Juárez.

“Hay muchos visitantes que viene distraídos, dejan su vehículo abierto, sus vidrios abajo”, comentó Abraham Mariles, director operativo Zona Sur de la SSC.

Aunque algunos robos son por descuidos también en algunos casos son con violencia.

En el estacionamiento de Plaza Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero, la página de Datos Abiertos de la Ciudad de México presenta reporte de al menos 12 robos con violencia en el último año.

Al terminar de comprar su despensa, algunas personas están muy pendientes de su seguridad.

“Tiene que estar uno al cuidado de dos carritos y jalar y ver qué pasa no”, señaló Juan Carlos Sánchez, usuario de plaza comercial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y alcaldías como Benito Juárez informaron que tienen operativos coordinados para evitar prevenir los delitos en estos puntos de reunión de personas.

Con información de Arturo Sierra.

