Alertan por posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl

Especialistas hicieron un llamado a la población a protegerse por la eventual caída de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl, principalmente en Puebla, el estado de México y la Ciudad de México.

Los investigadores que forman parte del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil dieron una conferencia virtual, en la que explicaron que las explosiones de baja intensidad en el Popocatépetl van a seguir.

Aseguraron que el volcán actualmente no está formando ningún domo en su interior, sin embargo, seguirá lanzando material incandescente, tendrá la actividad sísmica que siempre ha tenido, tan solo el año pasado se registraron 212 sismos.

“Estemos atentos a lo que está pasando, porque los volcanes no tienen palabra de honor, en general tener cuidado con las cenizas, porque uno dice a mí no me pasa nada, pero si pasa, si nos afecta los ojos, las vías respiratorias y ya con el COVID tenemos, cuidémonos”, señaló Ana Lilia Martin, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM.