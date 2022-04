Alertan por mar de fondo en las costas de Oaxaca

En las últimas horas, el oleaje y las marejadas se han incrementado en todo el litoral oaxaqueño, principalmente en playas de mar abierto como Zicatela en Puerto Escondido y Zipolite, en San Pedro Pochutla.

En Puerto Escondido el incremento en el oleaje se puede notar a simple vista.

A pesar de ello, las autoridades no han restringido el acceso a los turistas, pero han instalado banderas rojas en diferentes puntos de las distintas playas y los salvavidas emiten las recomendaciones para las personas que ingresan al mar.

“No me atrevo a meterme, desde luego que hay letreros, y lo que te dicen los salvavidas, que no te metas porque es muy peligroso, sobre todo las áreas donde están las banderas rojas que se juntan las corrientes, ya me tocó sentirlo y sí está muy peligroso”, dijo Jaqueline Martínez, turista