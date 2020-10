Alertan por ‘fraude de la falsa ponchadura de llanta’ en CDMX

En la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública alerta a los automovilistas para no ser víctimas del llamado “fraude de la falsa ponchadura de llanta”.

Tal fue el caso de José Reyes, quien venía circulando en su camioneta sobre Avenida Revolución, a la altura de Viaducto, cuando dos jóvenes se le acercaron y le comentaron que su llanta trasera se encontraba ponchada.

“Acto seguido pasó Viaducto me estacionó en la cuadra siguiente y me bajo a revisar, para esto ya eran como a las 9 y media, cuarto para las 10 de la noche, ya estaba obscuro, en el momento en que empiezo a agacharme para revisar la llanta, revisar los niveles de aire, llegan estos dos chicos por la puerta de atrás y me empiezan indicar que no, que es la llanta el otro lado, volteo para la otra llanta y en ese momento ya no eran dos, ya eran cuatro personas”, narró José Reyes, víctima