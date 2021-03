Alertan sobre ‘Los Goteros’ en CDMX, hombres duermen a mujeres para robarles y abusar de ellas

En 2017 se habló del caso de ‘Las Goteras’, mujeres que utilizaban sustancias para drogar y robar a sus víctimas.

Este jueves, la policía capitalina está alertando de casos donde son hombres los que están usando este método para robar y abusar de mujeres que conocen en redes sociales.

“Conocí a una persona por Facebook, estuvimos interactuando un cierto tiempo y me invitó a salir. En la última cerveza que me tomé con él me empecé a sentir con un buen de sueño, la verdad ya no recuerdo, me quedé dormida en su carro, cuando desperté al otro día me dolía la cabeza y estaba desnuda”, narró Delia.