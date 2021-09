Alertan sobre fraudes en páginas falsas del Registro Civil CDMX

El Registro Civil de la Ciudad de México alertó por medio de sus redes sociales a los ciudadanos de no caer en fraudes y abusos cometidos cuando quieran realizar trámites. Detectaron una página falsa, conocida como phishing, para engañar a la gente que busca hacer trámites.

En el Registro Civil y la Consejería Jurídica de la Ciudad indicaron que no estaban interesados en dar más detalles de los fraudes.

Personal de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó dicha página y explicó la forma de operar los delincuentes que buscan abusar de los ciudadanos.

Las páginas falsas para este tipo de trámites también pueden generar que la gente entregue datos personales, que pueden ser mal utilizados.

En la Policía Cibernética indicaron que cuando les reportan una página falsa de inmediato solicitan su baja, pero los delincuentes las dan de baja en unas semanas para no ser rastreados y abren otras.

El Registro Civil tiene la opción de hacer en trámites en línea, pero usuarios se quejan de lo complejo del trámite.

Por ello, algunos recurren a los gestores conocidos como “Coyotes”.

“Mi acta de nacimiento apareció sin mi apellido paterno. Vine el día de mi cita y había una cola muy grande; se acercó un chico y me dijo que me cobraba 50 pesos más y me las entregaba. Por fuera me la van a dar en una hora y va a estar el registro computarizado”, dijo Sauri Batalla, vecina de Coyoacán.