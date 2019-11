Alertan a ciudadanos estadounidenses por inseguridad en Chihuahua

El Consulado General de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en la que prohíbe al personal del gobierno norteamericano viajar a Chihuahua debido a la inseguridad que se vive en ese estado.

En un comunicado, la institución señaló que dicha medida se aplicará hasta nuevo aviso.

El consulado informó que estará monitoreando la situación de la ciudad para actualizar el Aviso de Viaje.

Asimismo, comunicó una serie de recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses como el llamar al 911 para asistencia policiaca o en caso de emergencia, mantenerse alerta de sus alrededores y revisar medios locales para obtener la más reciente información.

“Prepárese para tomar vías alternas entre su casa y lugar de trabajo o lugares que visite frecuentemente. Inscríbase en el programa del Departamento de Estado denominado Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir mensajes de seguridad”, informó la dependencia.

Por último pidió contactar al Consulado o Embajada de los Estados Unidos si se requiere ayuda.

Familia LeBarón: ‘No nos iremos, esta tierra nos reclama’

En una emotiva ceremonia en Galeana, Chihuahua, fueron sepultados los restos de cinco de los nueve integrantes de la familia LeBarón, asesinados el lunes pasado en una brecha entre los límites de Sonora y Chihuahua.

Ahí mismo, este sábado, será el último sepelio.

A las 8 de la mañana de este jueves, la familia LeBarón subió a dos camionetas, tres ataúdes con los restos de Rhonita Miller, de 30 años, y sus gemelos Titus y Tiana, de ocho meses, así como los de Howard, de 12 años, y Cristal, de 10.

Minutos antes de partir de la comunidad de La Mora, hicieron una foto familiar.

La caravana de unos 30 vehículos, escoltada por la Guardia Nacional, viajó durante siete horas rumbo a la comunidad LeBarón, en Galeana, Chihuahua.

Incluso, pasó por los sitios donde el lunes pasado fueron atacadas las camionetas.

Eso no puede ser por accidente, ahí hay una maldad. Creo que como nosotros no la debemos ni la tememos de alguna manera, quisieron utilizar esta masacre para mandarle un mensaje a alguien, sostuvo Adrián LeBarón, el padre de Rhonita.

Me gusta México, está en mi sangre, yo no soy nacido aquí, pero, lo que yo vi con mis ojos con mi nuera y mis cuatro hijos, no quiero que le pase a nadie más en este país”, señaló Kenneth Miller, suegro de Rhonita.