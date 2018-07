Alerta en Reino Unido por calor; piden evitar el sol por completo

Las autoridades británicas recomendaron a los ciudadanos evitar el sol por completo o al menos durante las horas centrales del día ante el posible incremento de las temperaturas hasta los 35 grados centígrados esta semana.

La Oficina Meteorológica, la Met Office, emitió una alerta naranja, el tercer nivel en una escala de cuatro, para varias partes de Inglaterra, lo que significa que hay que “tomar precauciones” por las altas temperaturas que se avecinan.

Una mujer en Regents Park mientras hay altas temperaturas en Reino Unido (Getty Images)

Aunque el Reino Unido lleva varias semanas con temperaturas hasta diez grados por encima de lo que es habitual en julio, cuando suele haber una media de 23 grados, en los próximos días se espera que sean aún más elevadas, y podrían alcanzar los 34 o 35 grados entre este lunes y el viernes.

El año pasado, la temperatura más alta se alcanzó el 21 de junio, con 34,5 grados en el aeropuerto londinense de Heathrow, y el día más caluroso registrado fue el 1 de julio de 2015, en el mismo lugar, cuando el termómetro marcó 36,7 grados.

La Met recomienda mantenerse “alejado del sol” o al menos evitarlo entre las 10 y las 14 GMT, las horas en que pega más fuerte, mientras dure la etapa de altas temperaturas, que podría prolongarse incluso hasta la semana próxima.

Si se sale a la calle, se aconseja usar crema protectora, cubrirse la cabeza y llevar agua.

EFECTOS DE LA OLA DE CALOR EN REINO UNIDO

Imágenes de satélite revelan la verdadera magnitud del daño que la ola de calor del Reino Unido ha causado.

En Reino Unido e Irlanda se ha estado sufriendo un clima inusualmente seco y caluroso durante los últimos dos meses. Se espera que sea la ola de calor más larga desde 1976.

The U.K. is turning brown. Here’s 2 images from May and July! Possible drought conditions if this continues aswell as possible hosepipe bands! Source: @metoffice #Heatwaveuk #UKWeather #extremeweather #UnitedKingdom pic.twitter.com/8QvTHnlpik

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) July 18, 2018