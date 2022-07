Alerta por Bonnie en Nayarit aleja el turismo y baja las ventas en playa de San Blas

El huracán Bonnie no tocó tierra en el estado de Nayarit, pero sus bandas nubosas y el alertamiento de su posible paso, dejó efectos en la costa del estado.

N+ te recomienda: Huracán Bonnie se debilita, pero persistirán lluvias en gran parte de México

La playa de San Blas se veía vacía este jueves.

Los bañistas no llegaron. Solo lo hizo Ana María con su hija y su madre. Son turistas chiapanecas que disfrutan de unas semanas de descanso en Nayarit.

Son vacaciones, es verano y es también la temporada alta. Aunque no se reflejen en la realidad de la playa en estos momentos. Bonnie ahuyentó a los paseantes.

“Sí nos enteramos, pero según qué había entrado a la costa de Oaxaca, pero ni la colita nos tocó; a raíz del Covid, pues todas las cosas tanto comercio las personas se vinieron todos para abajo y la situación sí está difícil más de las personas que viven de esto, del turismo”, comentó Ana María.

Alan vive del turismo. Es chef y trabaja en un restaurante en la playa de San Blas.

Pero las palapas del restaurante lucieron vacías.

“La verdad que sí ha afectado bastante, con el huracán, la lluvia, sí ha bajado un poco la venta, no hay nada, somos seis familias. Ayer estuvo solo, estuvo demasiado solo, pues es un problema que realmente preocupa, realmente fue desde la pandemia para acá como que quiere, pero no se ve nada, pues que voltean a vernos para acá para las costas de San Blas, nos sentimos olvidados, pues qué volteen a vernos tantito simplemente”, dijo Alan Carrillo, chef.

Toribio lleva cinco años en un puesto a un costado del muelle de San Blas.

“De momento pues como que el turismo como que se ha detenido y pues con los mensajes que dan, del huracán que hablan, pero pues no llega por aquí en este rumbo, lo que vendemos es muy bajo, casi no se ha vendido ninguno, los invito por aquí a un paseo en San Blas y que nos hagan algo de la vendimia, que vendemos aquí de chaquira y yo digo que del huracán pues no se vio”, señaló Jorge Antonio Jauregui, vendedor de helados.

En el carrito de helados, ubicado en la entrada del nuevo muelle de San Blas, las paletas se derriten ante la falta de clientes.

“Ahorita no se ha vendido; ya tenemos más de 22 días que ha estado bien tranquilo. Por la supuesta quinta ola del Covid; entonces, sí estamos algo batallando ahorita y luego de que estamos asustados por eso del huracán, pues mire está bien solo, ¿a quién le vendemos?”, dijo Ana María.

Con información de Jesús Barba.

LLH