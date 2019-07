Alerta para microsismos con epicentro en CDMX requiere trabajo: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la posibilidad de generar una alerta sísmica adicional a la tradicional para los microsismos que se presentan en la Ciudad de México.

Cuando el epicentro está en la propia ciudad pues es prácticamente instantáneo, no quiere decir que no se pueda generar, habría que trabajarlo con los expertos, pero tiene esta dificultad en términos de que es el epicentro la propia ciudad, más bien estamos trabajando en otras medidas precautorias, preventivas que tenga la población tanto para estos micro sismos que ocurran en la ciudad como para sismos mayores que haya en otros sitios”, explicó.

Tas reunirse con expertos de la comunidad científica nacional, descartó que estos movimientos telúricos se deban a la explotación de los acuíferos en el Valle de México o a las obras de ampliación de la Línea 12 del metro.

En primer lugar, es informarle a la población que no se debe a la obra de la Línea 12, no se debe al incremento de construcciones en el poniente de la ciudad, que ocurrió en años previos, no se debe a la extracción de agua del acuífero en esta zona, sino se debe a fallas geológicas que existen en esta franja volcánica”, explicó la mandataria local.