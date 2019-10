No se niega alerta de género en CDMX, pero debe haber reglas claras: CONAVIM

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) , Candelaria Ochoa, reiteró que debe revisarse la alerta de violencia de género.

Así lo dijo en la inauguración del Foro: “Las alertas de violencia de género en México”.

Sí necesitamos revisar el mecanismo para que sea efectivo y eficiente. Si no es así vamos a tener alertas 4 años, 5 o 10 años, necesitamos el compromiso de revisarla, no es una palabra mala, quiere decir cómo lo hacemos mejor, las secretarías federales deben comprometerse en la política contra la violencia, pero lo mismo el estado y los municipios, hoy la impunidad en el país es del 97 por ciento”, señaló Candelaria Ochoa, titular de la Conavim.

Dijo que en la Ciudad de México el delito más denunciado es la violencia familiar, en Nuevo León es la violencia sexual y es Colima el estado donde más feminicidios ocurren en relación a su número de población.

Dijo que no se niegan a establecer la alerta en la Ciudad de México, pero debe haber reglas claras.

No nos negamos a aplicar la alerta de género en la Ciudad de México, lo que nos parece es que el juez se extralimita en tres cosas: una, las peticionarias no pueden ser juez y parte; dos, no pueden obligarnos a dar, tener recursos a la alerta de genero porque estados y municipios tienen obligación; y tres, que no se pueden transparentar todos los actos de gobierno con la ley de transparencia”, refirió Candelaria Ochoa, titular de la Conavim.