Alerta en Colima por el incremento de desapariciones y muertes violentas

Durante el mes de junio, incrementaron las desapariciones de mujeres en Colima y el número de muertes violentas ya rebasó las cifras registradas durante todo el 2021.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, del 2017 a la fecha, no hay rastro de 413 mujeres en Colima, 77 desaparecieron este año.

Los colectivos de personas desaparecidas en Colima consideran que las cifras son alarmantes.

“Es un número de terror de verdad, es una pandemia, un cáncer que no se puede controlar, no, no hay ninguna estrategia solo cuidarnos como mujeres, apoyarnos si vemos alguna chica en peligro”, explicó Ana Silvia Larios Moreno, integrante de la Red de Desaparecidos Colima.