Alerta en Campeche por posible formación el ciclón ‘Alex’; alistan albergues temporales

En Campeche, brigadas de servicios públicos y Protección Civil realizan limpieza de desagües y alcantarillados ante las lluvias que podría generar el potencial ciclón tropical Uno que se encuentra frente a las costas del estado de Quintana Roo.

La ciudadanía igual se previene ante la posible formación del ciclón tropical “Alex”.

Además de mantener limpios sus patios, aseguran ventanas y techos, al igual de resguardar papeles importantes en bolsas de plásticos con la finalidad de tener todo preparado en caso de ser necesario.

“Vamos a estar viendo algunas lluvias en lo que es el estado de Campeche, hay que estar preparados en cuanto a prevención, asegurando lo que son nuestras láminas, tinacos, ventanas, podando árboles, limpiando nuestros patios, ¿por qué es necesario limpiarlos?, porque en patios hay que levantar toda aquella basura que pueda ser arrastrada por corrientes de agua y que pueda obstruir lo que son las salidas, los caños y esa basura que se levanta de patios, no sacarla a la calle nada más”, indicó Mario Elizalde, subdirector de bomberos de Campeche.

“Mantener cerradas sus puertas para que no entre el agua, proteger sus muebles contra cualquier inundación, lo normal. Lo que buscamos nosotros es tener en la casa lo necesario, como es agua y otros alimentos, pero no hacemos compras compulsivas, si no tener lo necesario para irla pasando”, señaló Luis Arana, ciudadano.