Alerta de Violencia de Género en CDMX sí ha funcionado: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Alerta de Violencia de Género en CDMX sí ha funcionado.

“Me parece que el día de hoy, aun con todo lo que nos falta, mostramos que sí ha funcionado la Alerta en la Ciudad de México, que falta, sí, digo tenemos, aunque la Fiscalía es autónoma, pero somos parte de una coordinación, en donde las mujeres tienen un espacio digno para poder ir a presentar su denuncia, que faltan más, sí, sí faltan más, pero hoy tenemos algo que no teníamos en la Ciudad de México, pero hoy tenemos un marco jurídico que no teníamos antes, y tenemos una Fiscalía de Feminicidios con una mujer al frente que ha dedicado su vida a la justicia hacia las mujeres, tenemos un marco jurídico gracias a la Alerta de Género que antes no teníamos para la protección de la mujer en la Ciudad de México”, destacó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.