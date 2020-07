Es alentador ver un patrón de disminución en los casos de COVID-19: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, presentó, durante la conferencia de prensa del domingo 26 de julio, que en las últimas dos semanas se ha registrado una disminución de casos de COVID-19 en el país.

Te recomendamos: En México van 43 mil 680 muertos por coronavirus y 390 mil 516 casos confirmados

El subsecretario detalló que en la semana 28 y 29 de la epidemia, los números de contagios fueron menores con respecto a la semana 27.

A continuación resaltó que es indispensable no bajar la guardia para que los contagios semanales sigan reduciéndose, por lo que llamó a la población a seguir los protocolos recomendados por las autoridades de salud.

A pesar del comportamiento a la baja del número de contagios, López-Gatell señaló que no se puede garantizar que ese sea ya el comportamiento de la epidemia en México.

“Ya es alentador ver dos semanas consecutivas a la baja, estemos expectantes, no es en absoluto, que quede absolutamente claro, no es ninguna garantía de que esto se mantendrá así. Aquí no hay garantías, aquí lo que hay son realidades basadas en información objetiva. Deseamos que esto se mantenga en esta trayectoria, coincide con toda la trayectoria que se ha estado observando en las entidades federativas, y es alentador, pero mantengámonos expectantes”, detalló.

Terminó su intervención en el tema destacando que no solo se han reducido los casos, sino que también se ha desacelerado la epidemia.

“La epidemia no ha acabado, la epidemia se desacelera, tenemos dos semanas consecutivas de una señal que alcanza el nivel nacional con desaceleración, ahora sí con reducción, no solamente con menor velocidad de incremento de casos, sino con reducción. Esta expectativa de que a partir de una reducción ya no hay retorno y siempre será reducción, no la abriguemos, no es así como funcionan las epidemias, no se dejen distraer por estos mensajes de la infodemia. Mantengámonos cautelosos y atentos a las indicaciones locales”, concluyó.