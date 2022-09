Alemania busca comprar gas a México y ofrece ayuda sobre problema de desaparecidos

Luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, informó que ambos mandatarios acordaron estrechar la cooperación en el ámbito energético y, en las próximas semanas, se reunirá un grupo de trabajo de empresas alemanas con funcionarios mexicanos para fijar los detalles.

Te recomendamos: AMLO recibe en Palacio Nacional al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier

Sobre las diferencias que tienen diversos empresarios sobre la política energética de México en materia de autoabastecimiento de electricidad, el presidente de Alemania dijo que son obstáculos que habrá que superar, pero su impresión es que no hay una negativa del desarrollo de las energías renovables del gobierno de México y Alemania desea cooperar con México para desarrollar esta industria.

En conferencia de prensa, ofrecida en un restaurante a un costado del Templo Mayor, el funcionario dijo que Alemania está dispuesta acompañar a nuestro país de forma más intensa en su lucha por resolver el problema de personas desaparecidas e identificación de víctimas mortales, ya que tiene buenas capacidades en materia forense y adelantó que el miércoles se reunirá con la presidenta de la Comisión de Búsqueda.

Cuestionado sobre si el actual gobierno de México no está haciendo lo suficiente para resolver el problema de 100 mil personas desaparecidas, el presidente alemán dijo que no es momento de hacer reproches y Alemania lo que quiere es ayudar a México.

“Es un drama para las familias afectadas que no saben qué fue de sus familiares porque simplemente desaparecieron, es una tragedia que se encuentren a víctimas mortales que no se pueden identificar y por eso creo que de momento no se trata tanto de hacer reproches al actual liderazgo mexicano, sino simplemente resaltar nuestro ofrecimiento de ayudar, que si podemos ayudar para aclarar estos casos”, explicó Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania.