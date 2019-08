Alejandro Moreno recibirá el miércoles constancia como presidente del PRI

Al cerrarse este lunes el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el 84.7 por ciento de la votación contabilizada, los candidatos a la presidencia nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, y a la Secretaría General, Carolina Viggiano, obtuvieron la mayoría de los votos de la jornada electoral interna del pasado domingo.

A las 7 de la tarde se cerró el Programa, no se alcanzó a contabilizar el cien por ciento de los votos, solamente llegó al 84.7 por ciento, los demás votos seguramente mañana en los cómputos estatales se habrán de contabilizar para concluir con un cien por ciento y quedó de la siguiente forma: Alejandro Moreno, con un millón 448 mil 169 votos que corresponden al 84.12 por ciento. Ivonne Ortega, con 158 mil 22 votos, corresponde al 9.17 por ciento, y Lorena Piñón, con 42 mil 634 votos que corresponde al 2.47 por ciento”, informó Rubén Escajeda, presidente de Comisión Nacional de Procesos Internos de PRI.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Nacional del Procesos Internos, Rubén Escajeda, precisó que la sumatoria de los sufragios computados por el PREP es de un millón 648 mil 825 votos, y que faltaron por contabilizar 918 casillas que corresponden al 14.93 por ciento del total de las instaladas en todo el país.

Señaló que a partir de las 9 horas de este martes comenzarán a sesionar los órganos auxiliares de la Comisión en los 32 estados, y que el miércoles se llevará a cabo el conteo nacional de la elección.

Una vez confirmados los ganadores, se les hará entrega de la constancia de mayoría por la tarde del miércoles, y el próximo domingo 18 de agosto rendirán la protesta estatutaria como nuevo presidente nacional y secretaria del partido para el periodo 2019-2023.

Robaron la elección interna del PRI, afirma Ivonne Ortega

Ivonne Ortega Pacheco acusó que robaron la elección interna para la dirigencia nacional del PRI, luego que el último reporte daba una ventaja irreversible a Alejandro Moreno Cárdenas.

En mensaje en redes sociales, la exgobernadora de Yucatán aseguró que hoy fue un gran logro, aunque no hayan ganado la presidencia del Revolucionario Institucional, “y no porque no hayan votado por nosotros, sino porque robaron la elección”.

Con información de Héctor Guerrero.

