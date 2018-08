Debo dar resultados, sino dejo el cargo: Encinas

En los delitos con violencia, no habrá ni perdón ni olvido, aseguró Loreta Ortiz Ahif, coordinadora del Proceso de Consulta Nacional en los Foros para la Construcción de La Paz y Reconciliación Nacional, durante el foro en Acapulco, Guerrero.

“Lo que son crímenes de lesa humanidad, desapariciones, ejecuciones, feminicidios, tortura, no va a proceder con que haya cometido un acto violento, no va a proceder y en estos casos no hay perdón y no hay olvido, ni hay perdón y no hay olvido”, detalló Loreta Ortiz Ahif, coordinadora del Proceso de Consulta Nacional en los Foros para la Construcción de La Paz y Reconciliación Nacional.

También participó Alejandro Encinas, quien esta postulado a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población de Gobernación, quien escuchó testimonios de víctimas de la delincuencia organizada.

“Fue secuestrada, fue torturada durante 10 días, para finalmente ser decapitada mi hija después de haber sido violada y vejada. ¿Dónde están las garantías de nuestros hijos, dónde están las garantías de todas las madres que están sentadas aquí?”, cuestionó Margarita López, madre de Yajaira Guadalupe Baena López.

“Tenemos que asumir que con el pueblo de Guerrero hay una deuda histórica, porque la violencia y la pobreza en este estado y es un proceso sistemático y continuo”, aseguró Alejandro Encinas.

Foros para la Construcción de La Paz y Reconciliación Nacional

Aquí, destacó la presencia de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa y otras víctimas de la violencia que se vive en Guerrero.

“Vamos a romper con el pasado, vamos a acabar con las simulaciones, en el centro de nuestras preocupaciones están las víctimas y reclamos de las víctimas es justicia”, afirmó Encinas.

Encinas recordó que no sólo son foros de denuncia, sino identificar dónde están los problemas para realizar las políticas de seguridad y superar adversidades con el apoyo de la sociedad.

Dijo que es urgente reconstruir el tejido social y aseguró que asumirá compromisos para tener resultados y si no hay resultados sólo hay una opción.

“Tendré que separarme de este encargo”, señaló Alejandro Encinas.

A este cuarto foro asistieron colectivos de víctimas, policías comunitarios, sociedad civil, académicos y organizaciones civiles de las regiones Costa Grande, Costa Chica, Montaña, Centro, Norte, Tierra Caliente y Sierra de Guerrero.

Con información de Adriana Valasis

MAP