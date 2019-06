Alejandro Encinas asegura que hay recursos para atender a migrantes

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, dijo que existen los recursos para atender a los miles de migrantes que serán regresados de los Estados Unidos y que esperarán en la zona fronteriza su petición de asilo.

Durante la 32ª Reunión del Grupo Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que se realiza en Los Cabos, Baja California Sur, Alejandro Encinas dijo que este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el plan de acción para hacer frente a la situación migratoria.

No es un asunto ya estrictamente emigratorio, es un asunto humanitario de bienestar social, y también hay que asumirlo es un asunto de estabilidad económica en México, no vamos a abdicar de nuestra responsabilidad para alcanzar no solamente un trato justo a los migrantes, sino el derecho al asilo y al refugio que ha caracterizado a la política exterior de nuestro país”, destacó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.