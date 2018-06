Alejandra Barrales visita el Mercado Hidalgo, en la delegación Cuauhtémoc

Alejandra Barrales, candidata de la coalición “Por la Ciudad de México” a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, visitó el Mercado Hidalgo, en la delegación Cuauhtémoc, tras el incendio de marzo pasado.

Platicó con los locatarios, escuchó sus demandas y quejas contra la actual administración de la delegación Cuauhtémoc y se comprometió a trabajar para restaurar el mercado en el que, hasta el momento, no hay trabajos de remodelación.

En entrevista, Alejandra Barrales comparó su propuesta de seguridad y su candidatura con la de su contrincante, Claudia Sheinbaum.

Yo no estoy presentando propuestas de reacción, mis propuestas son propuestas que vienen de mucho trabajo y de mucho tiempo atrás, son propuestas hechas con especialistas, están planteadas a partir de un plan maestro de ciudad, revisar quien ha cumplido lo que se ha propuesto, lo que le ha prometido a la gente y quien le ha quedado mal a la gente, la respuesta es muy clara: quien está reprobada como gobernante es la candidata de Morena, donde quiera que yo he estado, he dado buenos resultados”, aseguró.