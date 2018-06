Alejandra Barrales invita a cierre de campaña en el Ángel este domingo

Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente al Gobierno de la Ciudad de México, vio el partido en el que México le ganó a Corea del Sur, en la delegación Coyoacán, acompañada por su equipo de campaña y de varios candidatos del PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano.

Luego del partido se dirigió a la delegación Tláhuac, donde celebró su cierre de campaña.

En entrevista con medios habló de cómo busca cumplir sus promesas de campaña.

No hay fórmulas mágicas, el tema está muy claro, cómo se ha hecho en otros lugares del mundo: con la ley en la mano, con firmeza y aplicándole la ley de manera general a todos, el reto más importante para mí, ya lo he dicho, no solamente es ganar, mi reto real, de fondo, es hacer un buen gobierno para esta ciudad, ese es el reto y a eso me voy a dedicar”, aseguró.