Alec Baldwin contacta a la Policía todos los días tras muerte de Halyna Hutchins

El actor estadounidense Alec Baldwin, que mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de una película en Estados Unidos (EEUU), aseguró este domingo que está en contacto “todos los días” y que coopera plenamente con las autoridades que investigan ese suceso.

En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación desde la muerte de Hutchins, Baldwin dijo que lo que sucedió en el rodaje de la película “Rust” sucede “una vez en un billón” de ocasiones, según un video publicado en la página web de la revista TMZ.

Sin embargo, Baldwin repitió en varias ocasiones que las autoridades le han ordenado que no responda ninguna pregunta sobre la investigación del tiroteo, que ocurrió el pasado 21 de octubre en Bonanza Creek Ranch, cerca de Santa Fe, en Nuevo México (EEUU).

“No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso. Me lo ordenó el departamento del alguacil en Santa Fe: no puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación”, insistió Baldwin al ser preguntado por periodistas, que estaban siguiendo a él y su familia, en una carretera del estado de Vermont.