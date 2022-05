Alcaldía Cuauhtémoc quita rótulos de puestos callejeros para poner su logo, o les clausura negocio

En redes sociales comenzó a surgir un movimiento de inconformidad porque en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, la alcaldía decidió quitar los rótulos de los puestos callejeros y hasta los murales de los mercados públicos para sustituirlos, esto es increíble, por logotipos de la alcaldía. La medida se tomó sin consultar a nadie.

Comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc denunciaron en redes sociales que desde febrero pasado han tenido que borrar los rótulos de puestos de tacos, tortas, jugos y antojitos, y sustituirlos con esta identidad de la alcaldía, encabezada por Sandra Cuevas, algunos vendedores dicen que fueron informados de palabra y otros con una circular en la que se observan las características que deben de tener los negocios.

Los negocios que antes se caracterizaban por sus dibujos y su tipografía, característica de la gráfica popular de la ciudad, ahora lucen grises, color metálico, o blancos, y solo con un sello de alcaldía Cuauhtémoc.

“Antes teníamos una pintura ahí, y todo mundo se tomaba y ahora ya no. No nos gusta porque antes se acercaba más la gente y ahorita con esto ya no, ya no es lo mismo”, señaló César.

“Ósea si no accedes como tú a tener toda la imagen cómo estás personas quieren te clausuran una semana, unos días y tú no puedes abrir”, comentó Mandy Rosales.