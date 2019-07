Alcaldesa de Manzanillo asegura que ataque fue por su lucha anticorrupción

La presidenta municipal de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez Martínez, aseguró que el ataque que sufrió el viernes pasado, es una represalia por la lucha que ha emprendido contra la corrupción desde que asumió el cargo.

Te recomendamos: Atacan a tiros a alcaldesa de Manzanillo, Colima

Fui objeto de un cobarde ataque, directo, que buscaba mi muerte y con mi muerte ese ataque buscaba frenar la transformación que ya iniciamos en Manzanillo, en que consiste esa transformación, cero privilegios y cero corrupciones y eso no lo soportan muchos, no lo soportan porque hay inercias y hay intereses de muchos años y no encontraron una mejor forma de pararnos que asesinándonos”, Griselda Martínez Martínez, presidenta municipal de Manzanillo.